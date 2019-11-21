خلال الخمسة أيام الأولى.. 72.9 مليار ريال حصيلة اكتتاب الأفراد والمؤسسات في أرامكو

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار « سامبا كابيتال » ، عن نتائج اكتتاب أرامكو خلال الخمسة أيام الأولى.

وأوضحت أن القيمة الإجمالية للاكتتابات بلغت 72.988.085.216 ريال سعودي، إذ كانت القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات المكتتبة 58.393.628.576 ريال في 1.824.800.893 سهم.

أما عدد المكتتبين الأفراد، فبلغ 1.821.161 مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.076.770 سهم والتي تمثل 14.594.456.640 ريال سعودي.