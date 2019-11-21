«سكني» يتيح حجز 661 أرضا مجانية في جدة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان اليوم الخميس، أن برنامج ” سكني يتيح 661 أرض مجانية، بمتوسط مساحات 450م2.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن الأراضي يتيحها برنامج سكني لأهالينا المستفيدين في مخطط روضة التعاون بجدة.

ويعد ” روضة التعاون ” نموذجا للمخططات السكنية المتكاملة من ناحية المرافق العامة، إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن حجز الأراضي المجانية في المخطط ابتداء من يوم الثلاثاء القادم 26 نوفمبر من خلال الرابط:هنـــــــــــا.