محمد رمضان يشتري ثاني سيارة من معرض الرياض للسيارات

أميرة خالد(صدى):

أصبح الفنان المصري محمد رمضان ثاني مشتري في معرض الریاض للسیارات، الذي انطلقت فعالیاته الیوم (الخمیس).

وجاء محمد رمضان بعد نجم الكرة البرازیلیة رونالدینیو، الذي اقتنص مع انطلاقة المعرض سیارة أستون مارتن.

واستغل الفنان المصري فرصة تواجده في المعرض، لإقامة حفلة غنائیة مساء الیوم الخمیس، لیقوم بشراء سیارة مرسیدس تتواجد منھا 65 سیارة فقط في العالم، أحدھا ذھبت إلى محمد رمضان.

وظھر الفنان المصري في مقطع فیدیو، نشر على حساب رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للترفیه تركي آل الشیخ، یتحدث فیه عن غیرته من شراء البرازیلي رونالدینیو سیارة أستون مارتن.