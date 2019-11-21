حمامة وصقر

تبدأ هجرة الطيور المهاجرة من شمال الكرة الارضية الي جنوبها بحثا عن الدف وذلك نتيجة للتغيرات المناخية في الكرة الارضية فعندما يكون شمالها باردا يكون جنوبها حارا والعكس ففي شهري سبتمبر وأكتوبر تبدأ هجرة الطيور من نصف الكرة الارضية الشمالي متجهة الي الدفء في النصف الجنوبي ولها هجرة معاكسة في نهاية فصل الشتاء وتهاجر عدد من الطيور بكميات كبيرة ويمر الكثير منها بالمملكة وتتكاثر بكميات كبيرة في المنطقة الواقعة جنوب جده الي محافظة املج والوجه شمالا وتعد هذه الطيور ثروة قادمة من السماء ينتظرهاالصيادون ويعدون لها العدة سنويا ويقدم الصيادون من جميع مناطق المملكة لهذه المنطقة في مسافة تقدر 500كم تقريبا بالقرب من ساحل البحر الاحمر ويبدأ الصيادون بأسلحتهم بصيد الطيور المهاجرة وخاصة طائر السمان والقمري حيث يبيدون باسلحتهم النارية أغلب طيور القمري والسمان المهاجرة حيث تعد تجارة رابحة فتباع حبة طائر القمري المهاجر بخمسين ريال فالكثير كسب مبالغ خيالية من بيعها حيث يتوقع ان يصيد باليوم الواحد غالبا أكثر من مائة قمرية فالطيور المهاجرة تتعرض للإبادة في هذه المنطقة وماينجو منها يسقط في المناطق الشمالية الشرقية من المملكة فأعداد كبيرة من الصيادين يجوبون هذه الصحاري باسلحتهم صباحا بحثا عن أي طائر يطير من عشه وتحدث بينهم العديد من المنافسات وهم في طريقهم للبحث عن الكنز الطائر0 ويكون الصيادون مجموعات تسمى ( العزب ) وهي عبارة عن خيام يجتمع فيها الصيادون ويجمعون فيها محصولهم من الصيد ويتسامرون في اخبار الصيد . وفي بداية شهر اكتوبر تأتي الثروة الاغلى وهي هجرة الصقور بأنواعها المختلفة فمنها مثلا مايباع بمائة ريال ومنها مايصل سعره من نصف مليون الي مليون وذلك حسب نوعه وشكله ونوع ريشه وهكذا ولقد بيعت عدد من الصقور هذا العام ووصل سعر الصقر الي اكثر من خمسمائة الف ريال وطريقة صيد الصقور تختلف عن بقية الطيور حيث تصنع شبكة خاصة وتوضع فيها حمامة وثقاله ولما يشاهد الصياد الصقر في السماء يرمي هذه الحمامة المعلقة بالشبكة ولحدة نظر الصقر يشاهده فينزل ليفترسها فيسقط في الشبكة والصياد يراقب الوضع من بعيد ولما يتأكد من تعلقه بالشبكة وصيده يقدم اليه ويقوم بوضع برقع على عيونه حتى تقل حركته ولا يتأثر فيموت الصقر الحر قهرا . ورياضة الصيد ممتعة رغم قسوتها لكن أثر في نفسي طريقة صيد السمان حيث يستخدم عدد من الصيادين طريقة محزنة لصيد السمان وهو تسجيل أصوات طائر السمان زغزغتها مركبة مع موسيقى فيضعها في مسجل رافعا الصوت ويضع حولها شبكة كبيرة ولما يسمع طائر السمان هذا الصوت يأتي نحوه فيقع في الشبكه ويتم صيد السمان حيا بهذه الطريقة وبكميات كبيرة وكذلك طريقة الشبكة في الصيد يكون صيدها وفير من مختلف أنواع الطيور المهاجرة وهذه الطرق فيها أسراف وتبذير من وجهة نظري ،،،

ومهما يكن من تجاوزات فرياضة الصيد ممتعة وجميلة رغم قساوتها لكن تحتاج لتوعية وتنظيم وخاصة في استخدام الاسلحة والصيد بجانب منازل اهالي القرى وأبناء البادية وكذلك علينا من الحد من الصيد الجائر لهذه الطيور فما يحدث لها عبارة عن ابادة وإسراف فما يرتفع ويطير طائر إلا ويقع على الارض صريعا او عالقا في شبكة الصياد .