زيارة مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف لمقر مرسم القريات

بدر الحارثي(صدى):

قام مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف بزيارة لمقر مرسم القريات في مركز التنمية الاجتماعية بالقريات، حيث كان في استقباله مدير التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد الزارع ونائبة فريق مرسم القريات الفنانة التشكيلية هيا الموسى وبحضور مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية الثقافة والفنون بالجوف الأستاذ عبدالرحمن البراهيم ورئيس لجنة الثقافة والفنون بالقريات الأستاذ أحمد الشراري ومنسقة لجنة الثقافة والفنون النسائية بالقريات.

وأبدى العيسى إعجابه بما شاهد من جهود تبذلها رئيسة فريق مرسم القريات الفنانة التشكيلية هلا العبدلي ونائبتها الموسى من أجل الفن التشكيلي ودعم فنانات القريات مثمناً هذه الجهود المبذولة منذ سنوات في تدريب وإبراز الفنانات والأخذ بأيديهن.

كما دعا إلى ضرورة تكاتف الجهود مع لجنة الثقافة والفنون بالقريات، لأن الجمعية مظلة لدعم جميع الموهوبين والموهوبات في المحافظة وتذليل جميع الصعاب لهم وخدمتهم شرف لنا .