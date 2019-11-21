المسحل: الأخضر يسعى للوصول إلى لقب خليجي24
أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، أن المنتخب الوطني يسعى للوصول إلى بلقب كأس الخليج العربي الـ24.
وقال المسحل: مشاركتنا في كأس الخليج، تأتي بدافع زيادة التجانس بين اللاعبين واللعب مع منتخبات مقاربة لنا فنيًا وتصنيفيًا، وأيضًا الفوز باللقب ”.
وأضاف : وافقت الأندية على خوض دور الـ32 دون لاعبي المنتخب السعودي وكانت الأندية متفهمة، ولن يتم تعديل موعد كأس السوبر، والتعديلات المقامة على ما تبقى من الموسم أعُلن عنها سابقًا ”.
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