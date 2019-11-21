دايت صحي لفقدان الوزن وعلاج الأنيميا

أميرة خالد(صدى):

قد يتفاجأ البعض من أصحاب الوزن الزائد بإصابتهم بمرض فقر الدم «الأنيميا»، إذ يأتي من سوء التغذية واعتمادهم على تناول أطعمة تفتقر إلى العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها الجسم.

ويعد اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والحديد، أفضل الطرق لعلاج مرض فقر الدم «الأنيميا» وأيضًا التخلص من الوزن الزائد في الوقت ذاته؛ لاحتياج الجسم إلى نظام صحي متوازن يساعد على امتصاص الحديد من الطعام.

وللتغلب على هذه المشكلة الصحية، نقدم لك دايت صحيي غني بالحديد لفقدان الوزن الزائد وعلاج الأنيميا، إذ يعتمد على أطعمة غنية بالحديد وأطعمة تساعد على امتصاصه.

وتتكون وجبة الإفطار في هذا النظام الغذائي من «حبوب الإفطار مثل الشوفان+ كوب من البرتقال» أو «زبادي قليل الدسم مع قطع الفراولة + حفنة من اللب الأبيض أو اللب السوري».

ويُفضل الابتعاد عن تناول الشاي أو القهوة أو جميع المشروبات على تحتوي على كافيين مع الوجبات؛ إذ يعمل على إعاقة امتصاص الحديد بالجسم.

أما وجبة الغداء فتتكون من «سندوتش لحم بقري مشوي بخبز القمح الكامل والجرجير» أو «شريحة سلمون مدخن+ قطعة جبن قريش+ سبانخ»، وفي العشاء يمكنك تناول «لحم مسلوق مع البطاطس+ بروكلي» أو «طاجن خضار مكون من: فاصوليا+حمص+لوبيا+طماطم+بصل+فلفل أحمر+ثوم، مع جبن أو زبادي».