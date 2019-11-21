الأميرة نوف بنت عبدالرحمن ترعى فعالية « فينا خير» لمتلازمة داون

ريم عبدالعزيز(صدى):

أقيمت فعالية “فينا خير” برعاية كريمة وتشريف من صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن الفرحان ال سعود رئيسة مجلس إدارة جمعية لأجلهم لذوي الإعاقة، ضمت فعاليات توعوية وترفيهية لأطفال متلازمة داون وأسرهم، وبشراكة مجتمعية بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي قرطبة ومركز الأوائل لذوي الإعاقة؛ يوم أمس الأربعاء بالحمراء مول شرق مدينة الرياض.

وفور وصول ضيفة الشرف، أخذ الجميع جولة على الأركان التعريفية للفرق التطوعية المتخصصة في العمل الاجتماعي والإنساني، شملت أقسام للأطفال والحرفيين والرسامين، لتأكيد أهمية التعايش المجتمعي ومعرفة حالات ذوي الإعاقة وكيفية التواصل معهم.

وبدأت الفعالية والتي استهلها المشرف العام على الفعالية أ. عبيد البرغش بالترحيب بصاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن، وبحضور الشخصيات الإعلامية والرموز الوطنية والاجتماعية ممن لهم بصمتهم وأثرهم في خدمة المجتمع.

وتنوعت فقرات الحفل بين الشعر وعروض مسرحية إنشادية للأطفال شارك بها ذوي متلازمة داون مع زملائهم الأطفال وشخصيات كرتونية في صورة بريئة عكست المعنى الحقيقي للدمج بين جميع فئات المجتمع، لاقت تفاعل الحضور واستحسانهم، ثم ألقى المستشار عبدالعزيز الحسين المشرف على وقف ديوانية آل حسين التاريخية الخيري كلمة مقتضبة شكر فيها سمو الأميرة والفرق التطوعية المشاركة مشيداً بهذا التكتل الإيجابي والذي يعكس صورة حقيقية للمجتمع السعودي.

وكان لسمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود كلمة شكرت فيها القائمين على هذه الفعالية وقالت: لم أشعر بالسعادة في حياتي حتى تعاملت مع أطفال متلازمة داون، وأنا معهم منذ 18 عاما، هم سعادتي وأصبح عندي عشق بهم ولا أتصور حياتي بدونهم، أنا أعشق هذه الفئة بكل ما تعنيه الكلمة” واختتمت حديثها بشكر القائمين على الفعالية، ثم تحدث عبدالله الأحمري المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بحي قرطبة معرباً عن شكره للسمو الأميرة وكل من حضر، مؤكداً على دور المنزل في احتواء الأطفال وتربيتهم التربية المتزنة.

حضر الفعالية الإعلامي القدير جاسم العثمان والأستاذ عبدالله النخيفي الراعي الرسمي للمبادرة. ورجال وسيدات أعمال، وأسر أطفال متلازمة داون.

وفي الختام كُرمت الجهات المشاركة والداعمين، ثم قدم المشرف على الفعالية عبيد البرغش درعاً تذكارياً لضيفة الشرف الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، والتقطت الصور الجماعية مع ضيفة الشرف، وسط أجواء من الفرح والسعادة ببصمة أطفال متلازمة داون.

الجدير بالذكر أن الفعالية قام عليها كوادر وطنية؛ حيث أشرفت على الفرق التطوعية أ . نورة العقلا، كما شارك لجنة التنظيم أ. حصة الشهري عضو مبادرة فينا خير، وفريق نوافذ التطوعي وفريق روح العطاء التطوعي بإشراف أ . أمل المنصوري وثلة من شباب وشابات الوطن المتطوعين.