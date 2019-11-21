مورينيو بعد توليه قيادة توتنهام: سأرتكب أخطاء جديدة

نواف السالم(صدى):

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي، أنه سيرتكب أخطاءًا جديدة مع فريقه الجديد.

وقال مورينيو عن المدرب السابق للفريق بوكيتينو: «سأتحدث عنه بقليل من الحزن، أريد أن أهنأه على كل العمل الذي قدمه، هذا النادي سيبقى ناديه وملعب التدريبات ملعبه والباب مفتوح أمامه دائمًا».

وأضاف خلال أول مؤتمر صحفي له بعد تعيينه مدربًا لتوتنهام: «أتمنى أن يحصل بوكيتينو على السعادة، ومتأكد أنه سيحصل على فرصة عمل جديدة».

وأردف: « في الـ 11 شهرًا السابقة كانت فرصة للتفكير والاستعداد، أنا من الأشياء الجيدة والأشياء السيئة، أعرف أنني ارتكبت أخطاءً في السابق ولن أكررها لكني سأرتكب أخطاء جديدة».

وتابع: « أنا متواضع ومتواضع لمحاولة تحليل حياتي المهنية ليست بالنسبة للموسم الماضي فقط ولكن لكل مسيرتي، لم يكن مبدأ تحليلي أن ألقي اللوم على أي أحد».

وعن قبوله عرض توتنهام، قال: «بالنسبة للسعادة أنا متأكد أنني اتخذت القرار الجيد، لا أقول إنه عمل كبير لكن الفريق كبير».