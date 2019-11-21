وضع الضفدع بداخله.. أبرز طرق حفظ الحليب في روسيا

موسكو(صدى):

ابتكر سكان روسيا وفنلندا طريقة جديدة لحفظ الحليب وحمايته من الفساد؛ لعدم وجود ثلاجات لديهم ما يؤدي إلى تلف الحليب بسرعة كبيرة.

ولاحظ سكان هذه المنظقة أن وضع الضفادع داخل الحليب يحافظ عليه، وبالرغم من أن هذه الظاهرة عجيبة للغاية إلا انه ثبت أن جلود بعض أنواع الضفادع تفرز مواد مضادة للبكتيريا والفطريات.

وأكد عدة علماء في جامعة الإمارات وآخرون في جامعة موسمو الحكومية، أن جلد الضفدع البني يفرز 76 نوعًا من المواد الكيميائية التي تقضي على البكتيريا في المختبر، وبالتالي لايفسد الحليب عند وضع الضفدع بداخله.