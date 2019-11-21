القبض على أب هتك عرض ابنته لـ 9 سنوات

القاهرة (صدى):

ألقت الجهات الأمنية المصرية، القبض علي رجل ونجله لاتهامهما بمحاولة هتك عرض نجلته، حيث قررت النيابة العامة عرض الفتاة علي الطب الشرعي للكشف عليها لبيان عذريتها .

وقالت الفتاة خلال التحقيقات انها تعرضت للاعتداء الجنسي على مدار 9 سنوات كاملة من والدها وشقيقها بعد احتجازها مكبّلة فى إحدى غرف مسكنهم.

واضافت الفتاة أنها نجحت في الهرب منهما ولجأت لقسم الشرطة بعد ان فاض بها الكيل ، حيث اتهمت فى بلاغها والدها وشقيقها (22 سنة) بمحاولاتهما المستمرة للاعتداء الجنسي عليها منذ ان توفيت والدتها و هى فى عمر ١٥ عاما .

كما قالت الفتاة فى اعترافاتها انها روت لشقيقها تفاصيل محاولات والدها المستمرة للاعتداء عليها جنسيا فلعب الشيطان برأسه هو الاخر وحاول اكثر من مرة الاعتداء عليها.