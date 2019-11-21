160 موظفة جديدة تتعرفن على لائحة الموارد البشرية في «تعليم الرياض»

سعيد العجل(صدى):

أقامت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض متمثلة في وحدة التواصل الداخلي في إدارة الموارد البشرية اللقاء الأول للموظفين الجدد، للتعرف على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بحضور 160 موظفه من المعينات الجدد، وذلك في مدارس الآفاق العالمية.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بدر بن عبدالمحسن الوهبي، أن “أفضل استثمار يجب أن تقوم به أي إدارة هو بناء هذا العنصر العامل الجديد وإعداده ذهنيا ونفسيا ومهنيا، ما يمكنه من قيادة عجلة الإنتاج والنماء والتطور ومواكبة برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030”.

من جهتها، قدمت مديرة القسم النسائي في إدارة الموارد البشرية كلمة محفزة للموظفات الجدد، بينت فيها أهميه إحداث التوازن بين العمل والحياة للمرأة الموظفة، إضافة إلى التعريف بإدارة الموارد البشرية في تعليم الرياض واستعراض رؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها الأساسية.

من جانبها، أكدت مديرة وحده التواصل الداخلي في الموارد البشرية عبير صالح بن شعيل أهمية عقد مثل هذه اللقاءات ودورها في توعية الموظفين الجدد بنظم العمل الحكومي وحقوقهم وواجباتهم، وقالت: “تعد الفترات الأولى من الحياة الوظيفية من أهم المراحل التي يبنى عليها تميز الموظف وتحسين إنتاجيته”.

وقدمت بن شعيل شكرها للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على دعمه المستمر لمنسوبي تعليم الرياض، ولمدير إدارة الموارد البشرية لحرصه على تبني هذه المبادرة، كما شكرت فريق العمل الذي أسهم بجهوده في تنظيم وتقديم اللقاء.

وافتتحت جلسات اللقاء بجلسة التواصل الداخلي، حيث تم الترحيب بالموظفات الجدد وتعريفهن بمهام التواصل الداخلي، الذي يعد أحد التوجهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، ومن أبرز مهامه استقبال الموظفين الجدد وتعريفهم بنظم وإجراءات العمل.

وفي الجلسة الثانية، قدم قسم التوظيف في عمليات الموارد البشرية شرحا وافيا لمواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية المتعلقة بالترقيات والنقل والتكليف والإعارة وتحسين المستوى.

وتضمنت الجلسة الثالثة مشاركة أحد أهم أقسام عمليات الموارد البشرية، وهو قسم الرواتب والبدلات، قدم فيها توضيحا لسلم الرواتب والحقوق والمزايا المالية للموظف، والخدمات التي يقدمها القسم لموظفي تعليم الرياض.

وفي الجلسة الرابعة، شارك قسم خدمة الموظف بشرح تفصيلي لخدمات الإجازات وتم تعريف الموظفات الجدد على بأنواع الإجازات الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، كما شارك قسم التوظيف بتوضيح حالات إنهاء الخدمة وعمليات توثيق الوقوعات الوظيفية.

وتناولت الجلسة الخامسة والأخيرة دور إدارة الموارد البشرية في تطوير موظفي التعليم، حيث قدمت وحدة تطوير الموارد البشرية توضيحا لأهم آليات التطوير المهني للموظفين في إدارة تعليم الرياض.