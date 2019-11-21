طرق آمنة لغسل الوجه دون تلف الخلايا

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء التجميل ، أنه هناك طرق صحيحة لغسيل الوجه يجب اتباعها حتى لا تؤذي بشرتك ، مشيرين أن لغسيل الوجه فوائد متعددة تتمثل في إزالة الأوساخ ومنع ظهور حب الشباب، وتقليل ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة، وإزالة الخلايا الميتة الموجودة على الجلد، لكن الإفراط في الغسيل له آثار مدمرة مثل إتلاف حاجز الجلد وشبكة خلايا البشرة .

وقال الخبراء يجب أختيار المنظف المناسب ، فهو من شخص إلى أخر حسب بشرته حيث أن البشرة الجافة أو الحساسة، تحتاج للمطهرات المرطبة التي لا تحتوي على رغوة.

كما يجب عليك استخدام ماء بارد أو فاتر لغسل وجهك خاصة إذا لديك حساسية، حيث أن الماء الساخن يمكن أن يؤدي إلى احمرار الوجه والتهابه ، وغسله مرتين فقط في اليوم .

ومن المهم إزالة المكياج بالكامل قبل الذهاب إلى السرير لتقليل خطر الإصابة بتهيج الجلد، فالمكياج الخفيف يمكن إزالته بمنظف الوجه العادي، ويمكنك استخدام منظف يعتمد على الزيوت النباتية للحصول على تطهير أفضل، واستخدم أطراف أصابعك، لتنظيف لطيف بشرتك، وقم بتدليك خفيف لتحفيز الدورة الدموية.