«جستنية» يرد على تصريحات «الدويش» المثيرة للجدل: «يهرف بما لا يعرف»

نواف السالم(صدى):

رد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، على الكاتب والمحامِ محمد الدويش، بعدما صرّح الأخير بأن الاتحاد لم يستطع الحفاظ على صحافته وأخذها الأهلاويون منهم.

وقال جستنيه: «يبدو أن الزميل محمد الدويش يهرف بما لا يعرف، فالصحف التي كان يقود إدارة تحريرها اتحاديون هي جريدتي المدينة وعكاظ وما زالت ليومنا هذه قيادتها اتحادية، الجريدة الوحيدة أهلاوية هي جريدة البلاد، وشهرة الدويش أنطلقت من جريدة المدينة بملحق الملاعب ولولا هذه الصحيفة وملحقها لكان في خبر كان» .

وكان الدويش قد صرّح من قبل بأن : « صحافة الإتحاد لم تستطع المحافظة على نفسها حتى تحافظ على غيرها فقد انتزعها الأهلاويون صحيفةً بعد أخرى: البلاد ثم الندوة ثم عكاظ ثم الملاعب بينما توقفت الرياضي والنادي فأصبح الإتحاديون كُتّابا في صحف ليست إتحادية.. حتى المدينة التي بقيت إتحادية استغنت عنهم» .

وتابع : « لماذا غضب بعض الزملاء الإتحاديين من هذه الحقيقة ؟ .. صحافتهم الورقية أخذها الأهلاويون أو توّقفت فكتبوا في صحافة الهلال والأهلي بل حتى في الرياضية التي يقودها نصراويون كما هم ضيوف في برامج يتولاها هلاليون ونصراويون » .