مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

حائل(صدى):

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان بمكتبه اليوم عدداً من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ترقيتهم ، وهم كل من :

المقدم حمد سلمان الشمري

المقدم وليد خالدالهيه

المقدم سعدون خلف العنزي

وهنأ العميد الركيان الضباط المرقين وحثهم على مواصلة العمل متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ووطنهم ومليكهم.

وعبر الضباط المترقون عن فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية سائلين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من العطاء.

وتتقدم “الصحيفة”بالتهنئة والتبريكات للضباط المترقون بمناسبة تقليدهم رتبهم الجديدة وتتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وخدمة دينهم و ووطنهم ومليكهم.