سعيد الكعبي: بالأرقام الهلال هو زعيم آسيا وليس العين (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

صرّح المعلق الإمارتي سعيد الكعبي، بأن الهلال يتفوق على العين الإماراتي في زعامة آسيا.

وقال في تصريحات تليفزيونية: « بالأرقام الهلال زعيم آسيا وليس العين، ومن وجهة نظره فإن الهلال هو بالفعل الزعيم».

يأتي التصريح قبل أيام من مواجهة الهلال أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا في طوكيو، والمقررة يوم الأحد المقبل.

وحصل الهلال على دوري أبطال آسيا مرتين في عامي 1991 و2000، كما حصل على المركز الثاني في البطولة القارية 4 مرات في مواسم : 1986، 1987، 2014، 2017 .

بينما حصل نادي العين على بطولة دوري أبطال آسيا مرة واحدة في تاريخه في موسم 2003 .