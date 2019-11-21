لأول مرة.. سفير المملكة في الكويت يعلق على أنباء اقتراب المصالحة مع قطر

خالد الظفيري(صدى):

أكد سفير المملكة لدى الكويت، الأمير سلطان بن سعد آل سعود، أن الرياضة قد تصلح ما أفسدته السياسة،مشيدا بالخطوات التي تتخذها الكويت بقيادة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على مستوى أزمة المقاطعة العربية لقطر وما تلعبه من دور كبير للوساطة في تقريب وجهات النظر.

وقال السفير في تصريحات نقلتها صحيفة السياسة، «الان تسعى الكويت في تقريب وجهات النظر وتسعى في الوساطة وما يراه الإخوة في الكويت وخصوصا نائب وزير الخارجية خالد الجارالله فنحن نتمناه ان شاء الله».

والجدير بالذكر أن بطولة كأس الخليج 24 تقام في الدوحة بين 24 نوفمبر الجاري و6 ديسمبر المقبل.