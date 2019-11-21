كيفية تفادي إصلاح أجزاء السيارة باهظة التكلفة

وكالات(صدى):

قال خبراء السيارات ، إنه هناك نفقات باهظة الثمن في حال إجراء بعض الإصلاحات لعدد من أجزاء السيارة الهامة المرتفعة السعر، لكن يمكن تفادي هذه النفقات الإضافية إذا تم الاعتناء بهذه الأجزاء.

– ناقل الحركة : يعد ناقل الحركة سواء الأوتوماتيكي أو العادي من الأجزاء باهظة الثمن في السيارة، لتجنب استبداله يجب الاعتناء به، وذلك بإجراء الصيانة الدورية له وتغيير الزيت الخاص به بشكل دوري، بالإضافة إلى تفادي القيادة العنيفة للسيارة.

2- كسر حزام التوقيت : حزام التوقيت (سير الكاتينة) هو عبارة عن حزام مصنوع من المطاط في الغالب، يربط بين عمود المرفق (الكرنك) وعمود الكامات، ويعمل على فتح وغلق الصمامات، ويتعرض لضغوطات هائلة، كما أن له عمر افتراضي، في حال تعرضه للكسر يسبب مشاكل كبيرة للمحرك، لذا يجب فحصه بصورة دورية مع تغييره عند انتهاء عمره الافتراضي.

– شاحن التوربو: يعد شاحن التوربو من الأجزاء باهظة الثمن، لذا يجب فحصه بصورة دورية، و الاهتمام بتغيير الفلاتر والزيت بشكل دوري، مع استخدام الوقود المناسب، كي لا يتعرض للتلف ومن ثم نضطر لتغييره.

– الإطارات : تحتاج الإطارات إلى العناية الدائمة نظراً لأنها من الأجزاء التي تتهالك سريعا لاحتكاكها الدائم بالطريق ودرجات الحرارة العالية، بالإضافة إلى أنها الجزء المسؤول عن حمل وزن السيارة بالكامل، لذا يجب فحصها بصورة دائمة.