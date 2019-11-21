«التمياط» يكشف موقف من مهرجان اعتزال ياسر القحطاني

ماجد محمد(صدى):

كشف نواف التمياط نجم الهلال السابق، عن موقفه من حضور مهرجان اعتزال ياسر القحطاني ورسالة الأخير له بشأن هذا الأمر، مؤكدًا أنه سيحضر مهرجان الاعتزال.

وأوضح «التمياط» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القحطاني قدم الكثير للكرة السعودية ونادي الهلال.

وقال «تلقيت مكالمة أخي الغالي ياسر القحطاني للمشاركة في حفل اعتزاله. كنت أتمنى أن تساعدني الركبة لمشاركة أحد أفضل لاعبي المملكة، أكيد أنا أول الحاضرين والوعد ملعب الجامعة».

وأضاف «ياسر كله طيب ومرجلة ويستاهل.. قدم الكثير للكرة السعودية والهلال.. الله يوفقك أبو عبد العزيز في جميع خطواتك»، لرد عليه ياسر القحطاني قائلًا «الحفل ما يكتمل إلا بك، تشرّفني بحضورك يا أبو بندر»

ومن المقرر أن يُقام مهرجان اعتزال ياسر القحطاني على استاد جامعة الملك سعود بالرياض في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك من خلال مباراة بين فريق القحطاني Y20 الذي سيضم بعض النجوم السعوديين والعرب والعالميين أمام الهلال بكامل نجومه.