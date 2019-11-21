بعد عرضه مؤخرًا .. مسلسل «ممالك النار» يثير قلق الأتراك

القاهرة(صدى):

بدأ عرض مسلسل ” ممالك النار ”، مؤخرًا على قناة ” إم. بي. سي “ والذي يسعى إلى تقديم طرح مختلف عن الدراما التركية المدبلجة التي غزت المشاهد العربي.

وأثار المسلسل، الذي أنتج بميزانية فاقت 40 مليون دولار، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفرز انقسامًا حادًا بين من اعتبره مسيئًا لتاريخ تركيا، وبين آخرين رأوا فيه ” تقويمًا “ للاعوجاج الذي كرسته المسلسلات التركية.

وقال كاتب مسلسل ” ممالك النار “ المصري محمد سليمان عبدالمالك، إن مسلسله يعد ” محاولة لاستثمار الفن في توسيع وعي المتلقي ومداركه “ ، مشيرًا إلى أن ”علينا أن ندرك أننا في معركة وعي مستمر، تحاول تركيا حسمها لصالحها بتقديم أعمال زائفة ولا ترصد الحقائق بصورة محايدة “.

ووصف عبدالمالك فترة حكم العثمانيين بأنها كانت ” مليئة بالمجازر التاريخية “، وهو ما يحاول تسليط الضوء عليه عبر عمله الذي جاء، من الناحية البصرية، متقنًا، ومنفذًا بطريقة ملحمية جذابة.

ولم يقدم كاتب العمل أ عملًا ساذجًا، ووقائع مفتعلة، شبيهًا بالدراما التركية، وإنما استعان بورشة عمل يذكر منهم، مثلًا: حسام هلالي، أحمد بكر، صبري الدالي، أحمد ندا، وحسام دياب…وغيرهم؛ بهدف كتابة عمل يخلو من الأخطاء التاريخية، كما استعان بالكثير من المراجع والمصادر الموثقة “.