«الجوازات» توضح رسوم نقل العاملة المنزلية

عادل الحربي(صدى):

شدد المديرية العامة للجوازات، على ضرورة سداد رسوم لنقل العاملة المنزلية من مكان إلى آخر، وتختلف هذه الرسوم باختلاف عدد مرات النقل.

وأوضحت «الجوازات» أنه يلزم سداد رسوم 2000 ريال لنقل العاملة المنزلية من مكان لآخر للمرة الأولى، و4 آلاف ريال للمرة الثانية، و6 آلاف ريال للمرة الثالثة لإتمام إجراء نقل الخدمات.

وقال أحد المواطنين في استفسار إلى الجوازات عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «يوجد مبلغ مالي لسداد رسوم نقل العاملة المنزلية أو يتم نقل كفالتها بدون مقابل مالي؟».