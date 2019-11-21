مشاهد رائعة خلفتها أمطار وسيول الجوف

واس(صدى):

وثقت عدسة ” واس ” في تقرير مصور لها حالة الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة الجوف ومحافظاتها خلال اليومين الماضيين ، وسالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض ، كما شهدت عددًا من السدود ارتفاعًا لمنسوب المياه فيها.

وشملت مدينة سكاكا ومراكزها ، صوير وزلوم وهديب وهدبان والشويحطية والعمارية وخوعاء وعذفاء وأبا رواث ، وبلغ منسوب مياه الأمطار في سكاكا 9 ملم، وفي شعيب المرير 30 ملم وميقوع 9ملم والشويحطية 10ملم وطلعة عمار 3 ملم.

كما شملت الأمطار الغزيرة محافظة دومة الجندل ومراكزها، أبو عجرم والأضارع والرديفة والرافعية وأصفان والشقيق، وبلغ منسوب مياه الأمطار في محافظة دومة الجندل 18 ملم.

فيما شهدت محافظة طبرجل ومراكزها أمطار غزيرة شملت مركز النبك أبوقصر ومركز الثنيه ومركز بسيطاء ومركز ميقوع ومركز أم نخيله، ومركز الحماد، وسالت أودية غريسه، وأم غدران ، وشعيب معارك، وشعيب الرشيده الحره، وشعيب الأعيلي الحرة، وشعيب الدسم الحر ، وشعيب ثنية الريلان، وشعيب أبو حوايا، وبلغ منسوب مياه الأمطار في طبرجل 11 ملم والنبك أبو قصر 9 ملم ومركز العيساوية 9 ملم.

بينما هطلت على محافظة القريات وبعض المراكز التابعة لها أمطار متفرقة, وبلغ منسوب سد مياه الأعيلي بطبرجل أربعة أمتار ، وسد معارك أربعة أمتار، وسد باير بمحافظة القريات ثلاثة أمتار، وسد الشويحطية شمال سكاكا نصف متر، وسد المتعدل نصف متر .

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.