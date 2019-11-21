بالفيديو والصور.. النجم البرازيلي رونالدينيو يشتري أول سيارة في معرض الرياض للسيارات

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو اشترى أول سيارة في معرض الرياض للسيارات في موسم الرياض.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مجموعة من الصور للسيارة والنجم البرازيلي بصحبة رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.