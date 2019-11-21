بالفيديو والصور.. النجم البرازيلي رونالدينيو يشتري أول سيارة في معرض الرياض للسيارات
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو اشترى أول سيارة في معرض الرياض للسيارات في موسم الرياض.
ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مجموعة من الصور للسيارة والنجم البرازيلي بصحبة رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.
النجم البرازيلي رونالدينهو يشتري أول سيارة في #معرض_الرياض_للسيارات بـ #موسم_الرياض@Turki_alalshikh@RiyadhSeason pic.twitter.com/2U71PbaExa
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 21, 2019
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