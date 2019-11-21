للمرة الثانية.. محمد رمضان يضع موسم الرياض في مأزق

الرياض(صدى):

وضع حفل محمد رمضان في موسم الرياض، إدارة أكبر موسم ترفيهي في المملكة في مأزق كبير قبل ساعات من بدء الحفل المقرر على مسرح معرض السيارات.

ونفذت تذاكر الحفل الأضخم في المملكة قبل ساعات من البدء، مع توافد عدد كبير من الجمهور على شباك التذاكر، لتحاول الإدارة تدارك هذا الأمر من خلال طرح تذاكر إضافية لاستيعاب الحضور.

وأكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أنه تم عمل توسعات جديدة على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية للمرة الثانية، وطرح 2000 تذكرة إضافية.

وقال «آل الشيخ» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «موسم الرياض يواصل تحطيم الأرقام نفاد الألف تذكرة إضافية لحفل الأسطورة محمد رمضان».

وأضاف «نظرًا للإقبال الشديد ولاستيعاب جمهور النمبر وان الضخم تم عمل توسعة إضافية ثانية للمسرح بعدد 2000 تذكرة في 21 نوفمبر مسرح معرض السيارات (الجنادرية)».

ومن جانبه، رد محمد رمضان على تغريدة «آل الشيخ»، قائلًا «الفضل لله ثم للجمهور، أقوى حفلة في الرياض، ثقة في الله نجاح، الخميس 8 مساء على مسرح معرض الرياض للسيارات».

وتعد هذه المرة الثانية، إذ نفذت التذاكر بالكالم قبل يومين من الحفل المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم على مسرح معرض السيارات، وتم تدارك الأمر من خلال توسعات إضافية وطرح 1000 تذكرة.