بالفيديو.. الفنان عامر الكعبي : بعض العائلات رفضتني عندما تقدمت للزواج منهم
كشف الفنان عامر الكعبي، اليوم الخميس، المشاكل التي واجهته في حياته خاصة رفض بعض العائلات عندما تقدم للزواج منهم.
وقال الفنان خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” : بعض العائلات رفضتني عندما تقدمت للزواج منهم، لكن النظرة الآن اختلفت لقصار القامة، وزوجتي وأبنائي طوال القامة.
وأضاف : لا تجلس في البيت ولكن كن واثق في نفسك، واعتمد على التفكير وليس على طولك، فالمجتمع أصبح متقدم ونظرته مختلفة.
وتابع الفنان قائلًا: بعض المنتجين والمخرجين يرفضون الاستعانة بفنان قصير القامة خوفا من الهجوم عليهم.
الفنان عامر الكعبي:
بعض العائلات رفضتني عندما تقدمت للزواج منهم، لكن النظرة الآن اختلفت لقصار القامة، وزوجتي وأبنائي طوال القامة.#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/p5c1lScx5c
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 21, 2019
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