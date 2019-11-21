بالفيديو.. الفنان عامر الكعبي : بعض العائلات رفضتني عندما تقدمت للزواج منهم

أميرة خالد(صدى):

كشف الفنان عامر الكعبي، اليوم الخميس، المشاكل التي واجهته في حياته خاصة رفض بعض العائلات عندما تقدم للزواج منهم.

وقال الفنان خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” : بعض العائلات رفضتني عندما تقدمت للزواج منهم، لكن النظرة الآن اختلفت لقصار القامة، وزوجتي وأبنائي طوال القامة.

وأضاف : لا تجلس في البيت ولكن كن واثق في نفسك، واعتمد على التفكير وليس على طولك، فالمجتمع أصبح متقدم ونظرته مختلفة.

وتابع الفنان قائلًا: بعض المنتجين والمخرجين يرفضون الاستعانة بفنان قصير القامة خوفا من الهجوم عليهم.