العُمر المحدد للاستفادة من خدمة «تقدير»

نايف السالم(صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السن الذي يستحق فيه المواطن الاستفادة من خدمة « تقدير» لإنجاز معاملاته.

وأشارت إلى أن المرحلة العمرية التي يبدأ فيها المواطن الاستفادة من هذه الخدمة هي 85 عامًا، مضيفة أنه في حال كان المستفيد عمره أقل من 85 عامًا يتم إرفات تقرير طبي معتمد في طلب الخدمة.

يذكر أن الخدمة يتم طلبها من خلال الموقع الإلكتروني، للتسهيل على المستفيدين لإنجاز معاملاتهم في أماكن وجودهم، وهم: كبار السن، ذوو الاحتياجات الخاصة، المرضى.