حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدًا الجمعة

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الجمعة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة» تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.