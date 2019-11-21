فوائد اليانسون في حياة النساء « رشاقة وصحة »

القاهرة(صدى):

فوائد اليانسون للبنات والسيدات كثيرة ومتعددة سواء قبل الزواج أو بعده، فاليانسون من المشروبات الغنية بالأحماض الدهنية مثل حمض البالمتيك وحمض الأوليك وأنواع أخرى تحسن من عملية الهضم والتنفس.

بالإضافة إلى ذلك فإن اليانسون يحتوي أيضًا العديد من الفيتامينات وبعض المعادن الضرورية للجسم مثل الكالسيوم، والفسفور، والزنك، والنحاس، والحديد، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى البروتين، والكربوهيدرات، والألياف.

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فوائد اليانسون للبنات والسيدات

تتعدد الفوائد العامة والخاصة لليانسون الذي يستعمل كمشروب أو بهارات أحيانًاويدخل في صناعة بعض أنواع الحلويات مثل بسكويت اليانسون، كما يستخدم بشكل موسع لعلاج اضطرابات المعدة والأمعاء ويخفف من مشاكل عسر الهضم وآلام القولون.

كما يعرف عن اليانسون قدراته الشفائية في علاج نزلات البرد والتهاب الجهاز التنفسي العلوي، وتخفيف نوبات الربو والسعال، والجيوب الأنفية.

أما الفوائد الخاصة لليانسون للبنات والسيدان فهي أيضًا متعددة وتمس جوانب هامة وحيوية ومنها:

انقاص الوزن

يساعد اليانسون بشكل واضح في عملية التخسيس نظرًا لأنه يحتوي على كمية صغيرة من السعرات الحرارية.

بالإضافة إلى ذلك فإن الدهون في بذوره من النوع غير المشبع، كما تدعم الأحماض المتوفرة فيه بكميات كبيرة الأوعية الدموية وتعزز فقدان الوزن.

العناية بالبشرة

كما يلعب اليانسون دورًا كبيرًا في العناية بالبشره ووصفات التجميل عندما يستخدم كمقشر طبيعي وغسول.

بالإضافة إلى بعض الوصفات الأخرى التي تمنح البشرة نضارة طبيعية فائقة ونذكر منها وصفة اليانسون والزبادي، وتخلط فيها ملعقة من اليانسون المطحون مع ملعقة ونصف من الزبادي وتوضع كقناع للوجه لمدة نصف ساعة.

تخفيف آلام الطمث

من فوائد اليانسون للبنات والسيدات تهدئة الآلام المصاحبة للدورة الشهرية، وما يعرف بعسر الطمث عن طريق تقليل انقباضات الرحم وتدفئة الجسم.

تسهيل الولادة الطبيعية

عرف اليانسون في الحضارات المختلفة على أنه من الأعشاب التي تساعد على تيسير الولادة الطبيعية.

ويرجع ذلك إلى قدرته على تقوية الرحم مما يعزز من عملية الطلق، بالإضافة إلى خصائصه كمسكن للتقلصات والآلام.

زيادة إدرار اللبن

تستمر فوائد اليانسون حتى بعد الولادة فهو يساعد على زيادة إدرار لبن الرضاعة مما يحمي الأم من مخاطر الإصابة بتحجر الثديين.

لكن حسب بعض المواقع النسائية مثل مجلة رقيقة فإنه على غير الشائع فإن إعطاء الرضيع كميات كبيرة من اليانسون قد يكون مضرًا بجهازه العصبيّ.

تحسين رائحة الفم

من فوائد اليانسون للسيدات والبنات قدرته على التخلص من رائحة الفم الكريهة غير المرغوبة إذا استعمل كغسول ومضمضة.

هناك الكثير من الفوائد الأخرى لليانسون التي تتعلق بوظائف الجسم الحيوية مثل تحسين عمل الجهاز الدوري، وتعزيز الرغبة الجنسية، والوقاية من الأمراض السرطانية.

وينصح دائمًا الاعتدال في استعمال اليانسون خاصة خلال فترتي الحمل والرضاعة.