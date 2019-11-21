نادين نجم تتعرض للإصابة خلال جلسة تصوير

بيروت(صدى):

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، للإصابة خلال خضوعها لجلسة تصوير لصالح إحدى الماركات العالمية ، في الوقت الذي تتحضر فيه لمباشرة تصوير مسلسلها الجديد الذي ستطل فيه على الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2020.

ونشرت نادين صورة للإصابة في ساقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكده أن الإصابة بسيطة ولم تمنعها من تأجيل الجلسة،.

يٌذكر أنه ستكون نادين نجيم في دراما رمضان 2020 بشخصية جديدة غير معتاد عليها من قبل جمهورها، برفقة الفنان قصي خولي، وستكون الفنانة صاحبة منصب مهم في الدولة ولديها السلطة والقوة، واللافت أن ظهورها في المسلسل المنتظر سيكون من دون مكياج.