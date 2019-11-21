اقنع زوجته السابقة بقضاء عطلة وقتلها خنقا

واشنطن(صدى):

خطط زوج من ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى عملية دقيقة لقتل زوجته السابقة أثناء قضاء عطلة أسبوعية في لاس فيغاس؛ دون التوصل إلى سبب واضح لهذه العملية.

وبدأت الواقعة، عندما اقترح جون ماتيو تشابمن على هايمه رادي فان زوجته السابقة صاحبة الـ39 عامًا، بقضاء عطلة أسبوعية في لاس فيغاس، ووافقت.

وبعد هذه العطلة اختفت الزوجة عن الأنظار تمامًا، ولكن اعتقد أهلها على مدى شهرين كاملين أنها على قيد الحياة، إذ كانت تتواصل معهم على شبكات التواصل الاجتماعي، إذا كانت يتواصل هو معهم باسمها.

وبعد اكتشاف الاختفاء، اشتبهت الشرطة الأمريكية في الزوج السابق، وبعد القبض عليه اعترف بجريمته، مؤكدًا أنه قام بربط يدَيْها في الطريق ليتركها في صحراء ولاية نيفادا ولم يرها أحد بعدَ ذلك.

ووجهت الشرطة إلى الرجل تهمة اختطاف البشر والاستخدام غير الشرعي لحساب غيره على شبكة التواصل الاجتماعي، فيما لم يتم إثبات ضلوعه في قضية القتل الجنائية.