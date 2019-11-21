تركي آل الشيخ : لا أحد يجي معرض الرياض للسيارات

عادل الحربي(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو ، مازح خلاله المهتمين بمعرض الرياض للسيارات.

وقال آل الشيخ في الفيديو الذي وثقه من داخل سيارة، أنه عائد من المعرض قائلاً : ” توي راجع من معرض الرياض للسيارات ، لا أحد يجي ، معرض مهوب حلو أبداً .. مرة سيء ” .

وأضاف آل الشيخ : ” خلوني بس لين أخلص مزادات للسيارات ، وأخلص القطع اللي أنا منشن عليها وبعدين تعالوا ” .