تركي آل الشيخ : لا أحد يجي معرض الرياض للسيارات
نشر المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو ، مازح خلاله المهتمين بمعرض الرياض للسيارات.
وقال آل الشيخ في الفيديو الذي وثقه من داخل سيارة، أنه عائد من المعرض قائلاً : ” توي راجع من معرض الرياض للسيارات ، لا أحد يجي ، معرض مهوب حلو أبداً .. مرة سيء ” .
وأضاف آل الشيخ : ” خلوني بس لين أخلص مزادات للسيارات ، وأخلص القطع اللي أنا منشن عليها وبعدين تعالوا ” .
بسرعة تعالوا 🏃🏿♂🏃🏻♀
بو ناصر منشن على كم قطعة#معرض_الرياض_للسيارات
شي خرافي وغير عادي 🔥
من اليوم ولغاية ٢٦ نوفمبر…لا يفوتكم 😍@Turki_alalshikh @RiyadhSeason pic.twitter.com/l81WVwRbmL
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) November 21, 2019
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