زيادة الوزن .. أضرار استخدام المكياج لفترات طويلة

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء أن ترك المكياج لفترات طويلة على الوجه أو تنظيفه بطريقة خاطئة يؤدي إلى تشكل الرؤوس السوداء، ثم حب الشباب.

وتظهر علامات تقدم السن على بشرة الوجه، ومن أبرز هذه العلامات فقدان مرونة الجلد وظهور بقع داكنة وتجاعيد، مما يؤدي الى استخدام المزيد من المكياج لإخفاء هذه العيوب، التي بدورها ستصبح أكثر وأعمق.

ويذكر أن شركات المكياج تعلم تماما هذا التأثير على طبيعة البشرة، لكنها تفضل إنتاج منتجات مستقلة لمقاومة علامات التقدم بالسن بدلا من تحسين مستحضرات التجميل قصد جني أكبر قدم من المال على حساب صحة المستهلكين.

كما أن بعض المواد الكيماوية المستخدمة في صناعة المكياج تؤدي إلى احداث خلل في عمل الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى أضرار جانبية واضحة كالاكتئاب وزيادة في الوزن واضطرابات في النوم.