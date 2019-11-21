بالصور.. «آل الشيخ» يستعرض سيارة المستقبل في موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

استعرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، السيارة المعروفة بـ«سيارة المستقبل» فضلًا عن بعض السيارات المشاركة في معرض الرياض للسيارات الذي انطلق صباح اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهر المستشار تركي وهو داخل إحدى العربيات المشاركة في المعرض، والذي من المقرر أن يشهد عرض سيارة فريدة من نوعها في العالم.

وقال «آل الشيخ» في وقت سابق: «سيارة مسمينها ٢٠٣٠ واحدة فقط في العالم، ستعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد… لا حد يقول ما لقيت تذكرة… احجز من الآن».

كما أعلن سابقًا عن معرض الرياض للسيارات، مؤكدًا أنه يعد الأول من نوعه في المملكة، وسيعرض 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة، قائلًا «يمكنك شراء هذه السيارات، وتسجيلها بالمعرض مباشرة».

ويستهدف هذا المعرض الذي يمتد حتى 26 نوفمبر الجاري، عشاق السيارات الشغوفين بقطع التعديل والإكسسوارات والمشاركة في مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة، كما يوفر لهم فرصةٌ لتلبية طموحاتهم.