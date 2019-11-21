راشد الماجد يكشف تفاصيل بيع عوده في المزاد

الرياض(صدى):

كشف نجم الأغنية السعودية الفنان راشد الماجد ، عن قصة العود الذي سيتم عرضه للمزاد العلني تزامنا مع ليلة “السندباد” ، التي ستقام الجمعة المقبل 22 نوفمبر الجاري، بمسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، ضمن حفلات “ليالي الأساطير”، أبرز حدث فني في موسم الرياض ، والتي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه لتكريم أشهر عمالقة الفن والموسيقى في المملكة.

وقال الماجد في حديثه للعربية نت ، “أن هذا العود له مكانة خاصة جداً لديه منذ نحو 27 عاماً، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها (شرطان الذهب) و(رجاوي) و(أغلى حبيبة) وغيرها”.

وأكد الماجد أنه يعتبر هذا العود تحديداً جزءاً من أرثه الفني، فضلاً عن مكانته العاطفية لديه، ويمثل بالنسبة له ذكريات جميلة في تلحين العديد من الأغنيات البارزة في مسيرته، وأنه حافظ على هذا العود ضمن مقتنياته الخاصة بحرص شديد ليقدم في مزاد الحفل كأيقونة موسيقية يعتز بها كثيراً.