بدء أعمال العرض السعودي الدولي للإتصالات وتقنية المعلومات بمدينة الرياض

الرياض(صدى):

أطلقت شركة المحتوى المحدودة والمتخصصة بتقنية المعلومات والتسويق الرقمي نظامها 1Click ERP و بعروض مخفّضة و مؤقته (يمكن الإطلاع عليها من هنا 1ClickERP.net)

دعماً للرواد و للمنشآت التجارية المتوسطة والصغيرة، وذلك بهدف تسهيل إدارة أعمالهم و تحويلها من ورقية إلى رقمية تُنجز بسهولة

وتحويل هذه المنشآت إلى جزء فاعل في تحفيز مبادرة #التحول_الرقمي أحد ركائز رؤية المملكة 2030.

تعتبر أنظمة ERP أحد أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة العمليات التشغيلية الداخلية للشركات والمؤسسات وإدارة فرق العمل إلكترونياً، خاصة الحديثة منها والمعتمدة في تشغيلها على أنظمة سحابية (عبر شبكات الإنترنت) والتي تقدم الكثير من المزايا التسهيلية، كإمكانية الوصول للنظام في أي وقت ومن أي مكان عبر الأنترنت دون الحاجة للتواجد في المكتب مثلاً او خلال ساعات محددة.

كما تُمكّن من متابعة سير العمل داخل المنشأة و مستويات الإنجاز بشكل عام او تفصيلي من ثم تصديرها في تقرير بيانية فورية و متناهية الدقة.

1Click ERP أحد هذه الأنظمة، وهو منصة سحابية متكاملة و مكونة من أكثر من 10 أنظمة، كل نظام منها يخدم قسم من أقسام الشركة و يسهّل ربطه وتكامله مع بقية الأقسام

منها نظام إدارة المشاريع، نظام إدارة الموارد البشرية، نظام إدارة علاقات العملاء، نظام إدارة القضايا، نظام إدارة الإجتماعات

وغيرها من الأنظمة سواء المتاحه حالياً للإشتراك، او التي ستكون متاحة قريباً بإذن الله في 1Click

كنظام المحاسبة المالية، نظام إدارة المبيعات، سجل الحضور والإنصراف، نظام نقاط البيع

(للإطلاع على الأنظمة كاملة 1ClickERP.net)

جدير بالذكر أن النظام فاز بثقة أكثر من 30 مشترك و شريك جديد سيسهم 1Click ERP في تسهيل إدارة أعمالهم و تحويلها من إدارة ورقية إلى رقمية، وذلك خلال اليومين الأولى فقط من أيام المعرض، فيما يكمل المعرض اعماله لليوم الثالث والأخير هذا الخميس.