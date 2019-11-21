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بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما على ارتفاع 34 ألف قدم

بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما على ارتفاع 34 ألف قدم
لندن(صدى):

بعد مضي 8 سنوات على تعارفهما من خلال لعبة الطيران على الإنترنت ، أحتفل العريس الأسترالي ديفيد فاليانت وعروسته كاثي رولف، من نيوزيلندا ، بحفل زفافهما في طائرة على ارتفاع 34 ألف قدم .

حيث قرر العروسان أن يتبادلا وعودهما في منتصف رحلة الطيران بعد أن كافحا لاختيار المكان المناسب ليومهما الكبير ، وشهد على حفل الزواج جميع ركاب الطائرة Jetstar JQ201، المتجهة من مدينة سيدني إلى أوكلاند.

ورتبت الطائرة بعض الترتيبات من وجود غيتار وكعكة زفاف لتحقيق حلم العروسين، وقال الزوج: كانت تجربة رائعة للغاية وشيء نتذكره لبقية حياتنا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 87558 ] نشر منذ 20 دقيقة

لكل عاداته ، وكل بعقله راضي ..

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