بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما على ارتفاع 34 ألف قدم

لندن(صدى):

بعد مضي 8 سنوات على تعارفهما من خلال لعبة الطيران على الإنترنت ، أحتفل العريس الأسترالي ديفيد فاليانت وعروسته كاثي رولف، من نيوزيلندا ، بحفل زفافهما في طائرة على ارتفاع 34 ألف قدم .

حيث قرر العروسان أن يتبادلا وعودهما في منتصف رحلة الطيران بعد أن كافحا لاختيار المكان المناسب ليومهما الكبير ، وشهد على حفل الزواج جميع ركاب الطائرة Jetstar JQ201، المتجهة من مدينة سيدني إلى أوكلاند.

ورتبت الطائرة بعض الترتيبات من وجود غيتار وكعكة زفاف لتحقيق حلم العروسين، وقال الزوج: كانت تجربة رائعة للغاية وشيء نتذكره لبقية حياتنا.