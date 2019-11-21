بالفيديو.. صاحب مطعم يكشف عن خسائر تعرض لها بسبب مشروع قطار الرياض

عادل الحربي(صدى):

كشف عبد الله القحطاني صاحب مطعم وأحد المتضررين من مشروع قطار الرياض، عن الخسائر التي تعرض لها بسبب المشروع الذي بدأ قبل نحو سنة و8 أشهر.

وقال القحطاني خلال مقابلته التي أجراها عبر برنامج ” تم ” : تم إبلاغنا من المقاولين أنه سيتم إغلاق الطريق لمدة 3 أشهر لإعادة السفلته للرصيف المؤدي إلى المحطة الرئيسية حيث أن المطعم يقع بجوار المحطة الرئيسية في الرياض .

وأضاف أنه كان متخوف من قرار الإغلاق لأن ذلك سيؤثر عليه بشكل تام قائلًا:استشرت بعض الأخوان إني أخرج من المكان ولكن قلت في النهاية المدة 3 شهور بسيطة .

وتابع : لما أغلقوا الطريق فضلنا ان إحنا نقعد لأن موقعنا مميز وعلى شارع خدمي ولكن خلال هذه الفترة ما شفنا شيء على أرض الواقع ما فيه أحد نفذ في الطريق ما فيه زي ما بيقولوا ” شاكوش دقوه في مسمار ” ما سووا شيء وسألنا المقاولين كان يقولوا ” الشهر القادم إن شاء الله نخلص ”.

وأكد صاحب المطعم أن خسائره بلغت نحو ال4 مليون ريال في السنة وديونه بلغت مليون و 700 ألف ريال.