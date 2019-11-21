بالصور.. مناورة تجهز الهلال لـ أوراوا الياباني

ماجد محمد(صدى):

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، مرانًا فنيًا وتكتيكيًا؛ استعدادا لملاقاة أوراوا الياباني.

وطبق المدير الفني الروماني رازفان الوشيسكو، عددا من الجمل الفنية والتكتيكية، كما فرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، فيما يواصل الفريق مساء الغد تدريباته المغلقة؛ تأهبا للمواجهة.

ويواجه الهلال أوراوا الياباني في طوكيو، يوم الأحد المقبل، في إطار إياب نهائي دوري أبطال آسيا.