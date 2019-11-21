فيديو.. مواطن يحذر من الوقوع في فخ الأمطار

علي القحطاني(صدى):

نشر أحد المواطنين، مقطع فيديو يحذر به هواة البر والصيد من عدة مناطق امتلأت بمياه الأمطار ولا يظهر عليها ذلك، خوفًا من وقوعهم في الفخ.

وقال المواطن في الفيديو الذي نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هبوط أرضي أصاب العديد من المناطق بسبب الأمطار، ولا يمكن الشعور به إلا عند الاقتراب منه، مما يسبب انزلاق في المياه.

وشدد المواطن على متابعيه بتوخي الحذر من الأمطار الغزيرة، وقام بإلقاء حجر على الأرض غير المستوية ليوضح امتلاؤها بالمياه.