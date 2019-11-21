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أطعمة تصيبك بالأمراض .. احذر تناولها

أطعمة تصيبك بالأمراض .. احذر تناولها
متابعات ـ أميرة خالد(صدى):

حذر مختصون في التغذية ، من بعض الأطعمة التي تحتاج ‏إلى توخي الحذر إذا فكرت في تناولها، حيث أن تناولها قد يكون ‏ضارًا، وأحيانًا مميتًا، إذا لم يتم طهيه وإعداده جيدًا.‏‏

السمكة المنتفخة : تحتوي على مادة التيترودوتوكسين شديدة السُميّة، سريعة ‏الانتشار في الجسم والتي تعتبر أكثر فتكا حتى من مادة السيانيد، ‏وقد تقتل آكلها. ‏

وتجد الأسماك المنتفخة طريقها إلى أطباق المطاعم الشهيرة في ‏بعض الدول، بعد إزالة الأجزاء السامة.‏
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الفاصوليا الحمراء وفول الصويا الأحمر ناعم الملمس ، هما من ‏تلك البقوليات التي قد تصيب المعدة بالكثير من الآلام، لاحتوائها ‏إنزيم التريبسين الذي يسبب عُسر الهضم، ولذلك يتعين نَقع تلك ‏الأنواع في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل تجفيفها وشطفها ‏ثم غَليها ببطء‎.‎

جوزة الطيب: من التوابل الشهيرة التى تعطي نكهة مميزة للأطعمة، لكن لها ‏آثارا جانبية بشعة حال تناولها بكميات كبيرة، كالغثيان والألم ‏وقِصَر النفَس بل وحتى النوبات فضلا عن أعراض نفسية ‏أخرى‎.‎


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[ عدد التعليقات: 22896 ] نشر منذ 9 دقائق

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