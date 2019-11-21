أطعمة تصيبك بالأمراض .. احذر تناولها
حذر مختصون في التغذية ، من بعض الأطعمة التي تحتاج إلى توخي الحذر إذا فكرت في تناولها، حيث أن تناولها قد يكون ضارًا، وأحيانًا مميتًا، إذا لم يتم طهيه وإعداده جيدًا.
السمكة المنتفخة : تحتوي على مادة التيترودوتوكسين شديدة السُميّة، سريعة الانتشار في الجسم والتي تعتبر أكثر فتكا حتى من مادة السيانيد، وقد تقتل آكلها.
وتجد الأسماك المنتفخة طريقها إلى أطباق المطاعم الشهيرة في بعض الدول، بعد إزالة الأجزاء السامة.
الفاصوليا الحمراء وفول الصويا الأحمر ناعم الملمس ، هما من تلك البقوليات التي قد تصيب المعدة بالكثير من الآلام، لاحتوائها إنزيم التريبسين الذي يسبب عُسر الهضم، ولذلك يتعين نَقع تلك الأنواع في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل تجفيفها وشطفها ثم غَليها ببطء.
جوزة الطيب: من التوابل الشهيرة التى تعطي نكهة مميزة للأطعمة، لكن لها آثارا جانبية بشعة حال تناولها بكميات كبيرة، كالغثيان والألم وقِصَر النفَس بل وحتى النوبات فضلا عن أعراض نفسية أخرى.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22896 ] نشر منذ 9 دقائق
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