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بالفيديو.. دكتور يفاجئ طلابه بتوقعاته عن مباراة الهلال وأوراوا أثناء اختبارهم

بالفيديو.. دكتور يفاجئ طلابه بتوقعاته عن مباراة الهلال وأوراوا أثناء اختبارهم
نواف السالم(صدى):

فاجأ أحد الدكاترة بجامعة ” البترول ” طلابه؛ بعد أن أعلن عن توقعاته لنتيجة مباراة الهلال و أوراوا الياباني، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وظهر الدكتور بـ الفيديو وهو يكتب أثناء الاختبار للطلاب: ” شباب إن شاء الله للهلال 2-0 أمام اوراوا ” ، ليرد عليه الطلاب قائلين: “ إن شاء الله ” .

ويشهد يوم الأحد المقبل مباراة الهلال ونظيره أوراوا على ملعب ” سايتاما ” في العاصمة اليابانية طوكيو، بنهائي البطولة الآسيوية للأندية الأبطال.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 22896 ] نشر منذ 8 دقائق

ان شاء الله

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