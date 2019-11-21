بالفيديو.. دكتور يفاجئ طلابه بتوقعاته عن مباراة الهلال وأوراوا أثناء اختبارهم

نواف السالم(صدى):

فاجأ أحد الدكاترة بجامعة ” البترول ” طلابه؛ بعد أن أعلن عن توقعاته لنتيجة مباراة الهلال و أوراوا الياباني، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وظهر الدكتور بـ الفيديو وهو يكتب أثناء الاختبار للطلاب: ” شباب إن شاء الله للهلال 2-0 أمام اوراوا ” ، ليرد عليه الطلاب قائلين: “ إن شاء الله ” .

ويشهد يوم الأحد المقبل مباراة الهلال ونظيره أوراوا على ملعب ” سايتاما ” في العاصمة اليابانية طوكيو، بنهائي البطولة الآسيوية للأندية الأبطال.