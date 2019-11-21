صاعقة برق قوية تضع طائرة في خطر

أبوظبي(صدى):

اقتربت صاعقة برق قوية من طائرة إماراتية تابعة لشركة «طيران الإمارات» بشكل كبير وخطر، إذ كادت أن تضربها بقوة ولكنها لم تُصبها فعليًا.

وظهر في مقطع فيديو وثقه أحد العاملين في مطار «كرايستشيرش» في نيوزيلندا، لحظة اقتراب الصاعقة من الطائرة من طراز A380 Airbus بشكل خطير.

وتمكن قائد الطائرة الإماراتية من تفادي التصادم بالصاعقة البرقية وإنقاذ الركاب، وذلك وفق ما وثقه الطيار دانيال كوري، فيما أكد الطيار وزميل له أن الحادثة وقعت عندما كانت الطائرات تنتظر تصريحًا لتفريغ حمولتها بسبب الظروف الجوية الصعبة.