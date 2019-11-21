اتلاف كميات كبيرة من المعسلات والدخان بمكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حملة لضبط مخالفات نظام بيع التبغ في المنشآت التجارية في عدد من الأحياء بمكة المكرمة.

وشهدت الحملة التي شاركت فيها أمانة العاصمة المقدسة و وزارة الصحة، و وزارة العمل، و وزارة التجارة، وشرطة العاصمة المقدسة، رصد العديد من المخالفات من خلال الجولات التفتيشية وضبط عدد من المنشآت التجارية في عدة احياء، إضافةً إلى مداهمة مستودعات يتم فيها تخرين التنباك وكمية كبيرة من السجائر المخالفة ومنتجات أخرى غير مرخصة ومجهولة المصدر.

وأوضح مندوب أمانة العاصمة المقدسة باللجنة عبدالله الباز، بأنه تم خلال الحملة زيارة عدد من المحلات التجارية التي تمارس نشاط بيع منتجات التبغ، وأسفرت الحملة عن إتلاف أكثر من 900 كجم من منتجات التبغ المخالفة، و30 الف بكت دخان مجهول المصدر، و 290 كجم شمه، و300 كجم جراك، و 200 كجم تنباك، و 300 كجم نشوق.

وأشار “الباز”، بأن مخالفات بيع السجائر تمثلت في بيع عبوات أقل من عشرين سيجارة، إضافةً إلى الدعاية المباشرة وغير مباشرة لمنتجات التبغ، مؤكداً اتلاف ومصادرة كامل المضبوطات، وايقاع العقوبات النظامية على المخالفين