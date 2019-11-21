جهاز جديد يمكنك من لمس يد الشخص الذي تتحدث معه إلكترونيا

وكالات(صدى):

توصل باحثون من جامعة ” نورث وسترن ” في إلينوي، لـ اختراع جهازًا يُمكّن الإنسان من لمس يد الشخص الذي يتحدث معه إلكترونيًا.

وعن هذا الجهاز، فهو عبارة عن جلد صناعي بملمس جلد بشري مكون من جزيئات رقيقة وناعمة، يصل حجمها إلى 6 بوصات ومزودة بمشغلات ميكانيكية صغيرة تصدر اهتزازات متتابعة.

وفيما يتعلق بطريقة عمله، يتم تثبيت الجهاز ولصقه على الجسم في جلد المعصم مثلاً، ويكون مزود بمشغلات ميكانيكية تقوم بنقل حي لإحساس اللمس.

كما يتم ضبط التردد لكل مشغل بشكل مستقل ومختلف لنقل اللمسة افتراضيًا، وتصل للمستخدم واقعيًا.

وكشف الباحثون أن هذه التكنولوجيا يمكن استخدامها سيخدم بشكل أساسي؛ لمساعدة أصحاب الأطراف الصناعية على الإحساس باللمسات الإنسانية بعد فقدانهم أطرافهم.