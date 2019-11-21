بالفيديو.. لحظة استقبال كويتي عاد إلى وطنه بعد 12 عام سجن في أمريكا
شهد مطار الكويت أمس الأربعاء احتفاء واسع بعودة مواطن كويتي قضى 12 عام في السجن بولاية فلوريدا الأمريكية بتهمة أكد زملاؤه أنها كيدية .
وأظهر المقطع إحتشاد الكويتيين في إنتظار مواطنهم وسط انطلاق الزغاريد فرحاً بإستقباله ، فيما رافقه القنصل العام الكويتي بنيويورك وضباط الهجرة من الولايات المتحدة .
وكان الكويتي “ياسر البحري ” قد سافر قبل 12 عام لدراسة الدكتوراه في الولايات المتحدة إلا أنه واجه تهمة التحرش بموظفة في مقهى يملكه هناك وحكم عليه بالسجن 12 عام .
وشهدت القضية تصعيد كبير في الرأي العام الكويتي ومطالبات بعودته بعدما قضى تلك السنوات ظلماً كما أكد ذويه وزملاؤه .
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