بالفيديو.. لحظة استقبال كويتي عاد إلى وطنه بعد 12 عام سجن في أمريكا

خالد الظفيري(صدى):

شهد مطار الكويت أمس الأربعاء احتفاء واسع بعودة مواطن كويتي قضى 12 عام في السجن بولاية فلوريدا الأمريكية بتهمة أكد زملاؤه أنها كيدية .

وأظهر المقطع إحتشاد الكويتيين في إنتظار مواطنهم وسط انطلاق الزغاريد فرحاً بإستقباله ، فيما رافقه القنصل العام الكويتي بنيويورك وضباط الهجرة من الولايات المتحدة .

وكان الكويتي “ياسر البحري ” قد سافر قبل 12 عام لدراسة الدكتوراه في الولايات المتحدة إلا أنه واجه تهمة التحرش بموظفة في مقهى يملكه هناك وحكم عليه بالسجن 12 عام .

وشهدت القضية تصعيد كبير في الرأي العام الكويتي ومطالبات بعودته بعدما قضى تلك السنوات ظلماً كما أكد ذويه وزملاؤه .