 تعرف على مواعيد المقابلات الشخصية لمرشحي وظائف القوات البحرية

فاطمة المالكي(صدى):

دعت القوات البحرية الملكية، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية/ إدارة شؤون الموظفين، المرشحين المتقدمين الوظائف القوات البحرية المعلن عنها بتاريخ 13/ 3/ 1441هـ على سلم الموظفين العام “رجال” المذكورة أسماؤهم ادناه إلى إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المرشحين عليها.

وأشارت إلى أن المقابلات ستجرى ابتداء من الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ وحتى التاسعة صباح يوم الخميس 1/ 4/ 1441هـ، مبينة أن المقابلات ستتم في نادي الضباط بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري في الرياض، لافتة الانتباه إلى أن من لم يحضر المقابلة الشخصية في الوقت المحدد سيسقط حقه في الترشيح.

وعن تفاصيل الأسماء ومواعيد المقابلات يرجي الضغط علي الرابط التالي: هنا