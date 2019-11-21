مشاهد ملتقطة من مزرعة الأطفال ونادي التعري الخاص بكبار الشخصيات

وكالات(صدى):

أثارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، جدلاً كبيرًا في تقرير لها من داخل مزرعة جيفري إبستين، الملياردير الشهير بمغامراته الجنسية مع قاصرات، والمتواجدة في صحراء ولاية نيو مكسيكو.

ونشرت الصحيفة صورًا من داخل المزرعة التي تقع على مساحة 10 آلاف فدان، توضح العلاقات غير المشروعة للملياردير الأمريكي، وظهرت المفاجأة بتواجد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بصحبته في إحدى الصور مع فتيات عاريات.

ورصدت طائرة بدون طيار حالة الإهمال التي وصلت لها المزرعة بعد القبض على صاحبها وانتحاره داخل السجن، والتي أصبحت ساحة خضراء ممنوع دخولها.

وأكد أحد المقاولين الذين أشرفوا على بناء المزرعة، أن «إبستين» قام ببناء نادي للتعري أسفل المزرعة لتوفير خدمات «جنس القاصرات» لكبار رجال الدولة، بالإضافة لزرع العديد من الكاميرات لالتقاط صورًا لهؤلاء الشخصيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن «إبستين» كان يبتز كبار رجال الدولة بتلك الصور، لذلك كان يرى أنه غير قابل للقهر وكان يفعل ما يشاء.