السلطات السودانية تعتقل أحد معاوني البشير في «انقلاب 1989»

الخرطوم(صدى):

اعتقلت السلطات الأمنية السودانية ” علي الحاج ” بتهمة ” تدبير وتنفيذ انقلاب 1989 ” ، الذي قادته الحركة الإسلامية يومئذ واستولى بموجبه الرئيس السابق عمر البشير على السلطة.

ومن جانبه، صرح إدريس سليمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، بأن الأمين العام للحزب علي الحاج تم نقله مساء أمس إلى سجن كوبر، بدون أي تحرٍّ أو سؤال أو تحقيق من النيابة.

وتوجه السلطات السودانية تهمة “ تقويض النظام الدستوري ” إلى البشير وأعوانه، حيث كان ضابطًا في الجيش ثم استولى على السلطة بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون.