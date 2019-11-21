  • الخميس 21

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. «آل الشيخ» يرفع نسبة تملكه في ألميريا

بالفيديو.. «آل الشيخ» يرفع نسبة تملكه في ألميريا

بالفيديو.. «آل الشيخ» يرفع نسبة تملكه في ألميريا
نواف السالم(صدى):

رفع رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ نسبة تملكه في نادي ألميريا الأسباني لتصبح 99.8 % .

ونشر النادي الإسباني على حسابه الرمي بموقع ” تويتر ” فيديو يحتفي به بزيادة حصة “آل الشيخ ” والذي نجح في إبرام عدة صفقات للنادي منذ أن تملك نسبة كبيرة من أسهمه في أغسطس الماضي .

الجدير بالذكر أن نادي ألميريا يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 26 نقطة من 18 مباراة، حيث نجح في الفوز 6 مرات، وتعادل 8 مرات، ولم يخسر سوى مرتين .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 40 دقيقة

شكل ارابح الموسم زايده هههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *