بالفيديو.. «آل الشيخ» يرفع نسبة تملكه في ألميريا

نواف السالم(صدى):

رفع رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ نسبة تملكه في نادي ألميريا الأسباني لتصبح 99.8 % .

ونشر النادي الإسباني على حسابه الرمي بموقع ” تويتر ” فيديو يحتفي به بزيادة حصة “آل الشيخ ” والذي نجح في إبرام عدة صفقات للنادي منذ أن تملك نسبة كبيرة من أسهمه في أغسطس الماضي .

الجدير بالذكر أن نادي ألميريا يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 26 نقطة من 18 مباراة، حيث نجح في الفوز 6 مرات، وتعادل 8 مرات، ولم يخسر سوى مرتين .