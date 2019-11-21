إصابة جديدة تضرب ريال مدريد بكسر إصبع لو كاس فاسكيز

ماجد محمد(صدى):

قالت صحف إسبانية إن عام 2019 أنتهى بالنسبة للاعب الجناح الايمن لنادي ريال مدريد ” لوكاس فاسكيز ” ، عقب إصابته بكسر في أصبع القدم اليسرى ، مما يعني ضرورة اعتماد زيدان على خيارات آخرى.

وكان فاسكيز قد تعرض لإصابة سابقة في الموسم الحالي في الركبة، واكتفى الإسباني البالغ 28 عاما الموسم الحالي بخوض 9 مباريات وسجل هدفا وصنع آخر.

ويمتلك زيدان خيارات آخرى في الجناح الأيمن تتمثل في رودريغو مورينو وفينيسيوس جونيور وغاريث بيل في ظل غياب ماركو أسينسيو للإصابة كذلك